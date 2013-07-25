Дипломати кажуть, що за захоплене судно з українцями ніхто не вимагає викупу

Екіпаж вже понад тиждень перебуває у полоні в Бенгазі.

Україна зажадала від Лівії звільнити моряків і назвала затримання "актом тяжкого злочину".

Дипломати повідомляють, що полонені забезпечені їжею та водою. Компанія Almar, яка здійснює технічний менеджмент судна, від коментарів відмовилася.

"Етель" захопили 17 липня в порту Бенгазі. Екіпаж судна, яке прибуло до Лівії під прапором Сент-Кіттс і Невіс, складається з 19 громадян України.

"Все спокійно"

Тимчасовий повірений України в Лівії Андрій Марченко в коментарі ВВС Україна відкинув інформацію про те, що за затриманий у Лівії корабель "Етель" з українським екіпажем вимагають викуп.

"Я не знаю, звідки взялася ця інформація, але вона абсолютно не відповідає дійсності", - сказав він.

За словами пана Марченка, в останні кілька діб на судні "все спокійно", а моряки забезпечені найнеобхіднішим.

"Вони забезпечені, в них є певний запас на борту. Крім того, ті, хто затримав їх, не перешкоджають спілкуванню з компанією, яка є агентом судна тут, в Лівії. В разі потреби їм доставлять все необхідне", - розповів дипломат.

ВВС Україна вдалося зв'язатися з дружиною моряка, який зараз перебуває на захопленому судні. Наталя Жоріна каже, що її чоловік, третій механік "Етелі", Володимир Жорін, мав зійти з судна 10 червня, але затримався через проблеми з виплатою зарплати.

Пані Жоріна каже, що щодня спілкується з чоловіком смс-повідомленнями. Екіпаж корабля, за її словами, продовжує роботу на судні, але на палубу та за межі "Етелі" людей не пускають.

"Вони ходять на роботу, все в режимі. Все нормально поки що. Вони закриті всередині, не виходять на палубу", - каже вона.

Саме захоплення, переповідає дружина моряка, відбулося мирно. На судні є озброєні люди, але у випадку будь-якого неспокою втручається портова охорона, яка цілодобова спостерігає за "Етель".

"Без коментарів"

За словами пана Марченка, дипломати намагаються вирішити ситуацію якомога швидше, але жодні подробиці про переговори надавати відмовився.

"Зараз це питання вирішується, тому я б від коментарів утримався", - сказав він.

Базована в Одесі компанія Almar відмовилася коментувати ситуацію ВВС Україна. Співробітник компанії, який взяв трубку, сказав лише, що Almar здійснює технічний менеджмент, а з судновласником зв'язується лише інтернетом.

У Профспілці моряків далекого плавання в Одесі ВВС Україна повідомили, що до них вже зверталися родичі захоплених моряків, але оскільки профспілка не має ITWF інспекторів (International Transport Workers' Federation - Міжнародна федерація працівників-транспортників) у Лівії, щоби передати їм справу, то необхідно звертатися до МЗС.

"Етель" і "Фаїна"

23 липня українське МЗС заявило, що українська сторона розцінює захоплення екіпажу, як "акт тяжкого злочину" на території Лівії, який залишається без належної реакції офіційної лівійської влади.

Міністерство висловило жорстку вимогу щодо негайного звільнення екіпажу судна відповідно до норм міжнародного права, підтримання безпеки українців на території Лівії, а також зажадало офіційної реакції та роз’яснень від лівійської сторони.

24 липня представник МЗС України спростував інформацію про причетність "Етель" до конфлікту з транспортуванням автомобілів до Лівії.

За словами директора департаменту інформаційної політики МЗС Євгена Перебийноса, проблема з автомобілями стосувалася іншого судна - "Фаїни", яка зайшла в Іллічівський порт у березні з близько 600 автомобілями на борту.

Іллічівський суд заарештував судно та вантаж, який мав бути доправлений з Йорданії до Лівії, але зайшов до українського порту.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що з допомогою "Етель" лівійські бізнесмени хочуть повернути втрачені авто або компенсувати збитки.

Таку ж інформацію своїй дружині переповів третій механік судна Володимир Жорін: претензій до "Етель" у тих, хто захопив судно, немає, їх цікавлять автомобілі з "Фаїни".

"Вони це знали ще в перший день, коли їх захопили. Мені чоловік писав: ми знаємо, що тут винна "Фаїна", бо вона відвезла машини. Вимагають машини", - сказала пані Жоріна.

Через економічні проблеми українці часто винаймаються в екіпажі суден та опиняються в полоні. Серед найгучніших випадків полону суден з українськими екіпажами - "Фаїна" та "Аріана".

В лютому 2009 року до України повернувся екіпаж "Фаїни", який чотири місяці перебував у полоні сомалійських піратів. Пізніше того ж року до рук сомалійських піратів потрапила "Аріана", моряки якої провели в полоні близько шести місяців.

ВВС Україна