Україна збільшила транзит нафти до ЄС

Про це йдеться у звіті компанії «Укртранснафта».

Згідно з документом, за 6 місяців поточного року нафтопроводами компанії було транспортовано 8,451 млн. т нафти, що на 291,5 тис. т, або на 3,3% менше, ніж за 6 місяців 2012 року.

«Зменшення обсягів транспортування сталося за рахунок скорочення обсягів поставок нафти на НПЗ України на 42,4%, або на 723,9 тис. тонн, оскільки в I кварталі минулого року ще працював Лисичанський НПЗ, у напрямі якого трубопровідною системою товариства було поставлено 724,9 тис. т», - пояснюється в звіті компанії.

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Також у документі наголошується, що причинами зниження обсягів поставок на нафтопереробні заводи (НПЗ) України є чинники, пов'язані з умовами роботи вітчизняної нафтопереробної галузі і митним регулюванням імпорту нафтопродуктів до України.

«В рамках діяльності з переробки нафти і реалізації нафтопродуктів протягом звітного періоду компанією на умовах давальницької схеми переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ було перероблено 207,0 тис. т сирої нафти, з якої вироблено 195,2 тис. т нафтопродуктів. З вироблених нафтопродуктів на звітну дату (30 червня 2013 року - УНІАН) було реалізовано 191,1 тис. т», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України за підсумками 2012 року скоротився до 14,557 млн. тонн (на 18,1%) порівняно з 2011 роком.

У 2011 році транзит нафти до країн Європи становив 17,771 млн. тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Тариф на транзит нафти з Російської Федерації через Україну нафтопроводом «Дружба» до країн Європейського Союзу з 1 січня 2013 року збільшився на 8,4% - до 8,35 євро за тонну з 7,7 євро за тонну.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.