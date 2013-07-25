У Харкові засудили банду квартирних крадіїв

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в. о. начальника управління прокуратури області Олександра Цимбалістенка.

За його відомостями, минулого тижня, заслухавши справу, Московський районний суд Харкова визнав винними учасників організованої злочинної групи за ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена організованою групою) КК України.

Суд встановив, що четверо мешканців Полтавської області віком від 27 до 36 років з листопада по грудень 2010 року скоїли 17 квартирних крадіжок у Харкові. З помешкань харків’ян вони забирали золоті вироби, комп’ютерну техніку та гроші. Усього потерпілим спричинено понад 250 тис. грн шкоди.

Двом злочинцям присудили по 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще одному покарання призначене з випробувальним терміном на 3 роки. Відносно четвертого члена банди винесена постанова про закриття кримінальної справи у зв’язку зі смертю підозрюваного – він покінчив життя самогубством у Харківському СІЗО.

Вирок суду ще не набрав чинності. Наразі прокуратура області готує апеляційну скаргу на невідповідність покарання тяжкості злочинів. Зокрема, держобвинувач не погодився з мірою покарання у вигляді випробувального терміну.