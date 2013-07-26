Підозрюваний убив жінку, аби не платити за інтимні послуги

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, до правоохоронців Галицького райвідділу міліції міста Львова звернулась жінка і повідомила, що вже тиждень не може додзвонитись до своєї подруги. В повідомленні сказано, що міліціонери, котрі приїхали до помешкання, яке винаймала 30-річна жінка – знайшли її труп. “Померла лежала зі зв’язаними руками, тіло її вже розкладалося. Експерти встановили, що у квартирі труп пролежав близько тижня”, - зазначають в міліції.

В повідомленні сказано, що затримано 24-річного жителя Пустомитівського району Львівської області, який підозрюється у вбивстві жінки. Він розповів, що із жінкою познайомився через Інтернеті, вона погодилась надати йому послуги інтимного характеру за 500 гривень.

Заступник начальника Львівського міського управління міліції Павло Гарасим зазначив, що підозрюваний розповів, що “коли закінчилося їхнє побачення, яке тривало більше години, то жінка сказала заплатити йому більшу суму, а це дуже розлютило його». У повідомленні сказано, що тоді зловмисник “зв’язав жінці руки, вдарив її попільничкою по голові та забравши два мобільні телефони, гроші і ноутбук, втік з місця скоєння злочину”.

В міліції зазначають, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Ведеться слідство.