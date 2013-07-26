«Укрнафта» скоротила чистий прибуток в 2,6 разу

Згідно із фінансовим звітом компанії, чистий дохід «Укрнафти» від реалізації продукції за цей період збільшився порівняно з січнем-червнем 2012 року до 9,877 млрд грн з 8,940 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за перше півріччя 2013 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 4,478 млрд грн з 2,374 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать більш як 560 АЗС на всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (м. Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

«Укрнафта» за підсумками 2012 року скоротила чистий прибуток порівняно з 2011 роком на 3,8% – до 1,428 млрд грн.