Депутат пропонує задля рівності дати чоловікам додаткову відпустку
Народний депутат Юрій Мірошниченко (фракція ПР) вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону “Про внесення змін до статті 19 Закону України “Про відпустки” (щодо вирівнювання у правах батьків).
Як передає кореспондент УНІАН, у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що в Законі України “Про відпустки” не забезпечено рівності прав жінки і чоловіка щодо можливостей отримання додаткової відпустки (хоча в той же час вони мають рівні обов’язки щодо виховання дітей і несуть рівну відповідальність за їх фізичний, психічний, моральний і духовний розвиток).
Тому в законопроектом пропонується внести зміни до частини 1 статті 19 Закону України “Про відпустки”, якими, зокрема, встановити, що щорічна додаткова відпустка тривалістю 10 календарних днів надається одному з батьків, який працює і має двоє чи більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або який усиновив дитину.
Крім того пропонується передбачити, що з метою максимально повного врахування та забезпечення інтересів дітей подружжя за спільною домовленістю може поділити зазначену відпустку порівну або в інший спосіб, використати свої частини відпустки одночасно чи в різні строки, визначені ними спільно.