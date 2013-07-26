Прочан відвезуть з вокзалу просто до Лаври

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури, тимчасовий автобусний маршрут № 25 (Залізничний вокзал - Києво-Печерська Лавра) курсуватиме за такою схемою: пл. Вокзальна – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі (у зворотньому напрямку вул. Еспланадна – вул. Саксаганського) – вул. Басейна – вул. Мечникова – Кловський узвіз – Кріпосний провулок – вул. Івана Мазепи – вул. Лаврська.

Можуть бути внесені зміни в рух пасажирського транспорту в місцях проведення заходів, зокрема, на вулицях Мазепи, Лаврській і Грушевського та на час хресної ходи, що розпочнеться у неділю о 12.00 від Володимирського собору та пройде за маршрутом: бул. Тараса Шевченка – вул. Володимирська – Софійська площа – парк Володимирська гірка. Про зміни буде повідомлено додатково.