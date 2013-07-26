На міжбанку долар дещо подешевшав

У п'ятницю, 26 липня, на 12:00 на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара підвищилися до 8,1320/8,1345 грн/дол. з 8,1330/8,1390 грн/долл. на відкритті торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на 12:00 підвищилися до 10,7980/10,8055 грн/євро з 10,8045/10,8140 грн/євро на початку робочої сесії.

Щодо російського рубля на 12:00 котирування гривні не змінилися 0,2491/0,2495 грн/рубель.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3277/1,3279, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 липня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1355/8,1365 грн/дол., щодо євро - на рівні 10,7320/10,7375 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2492/0,2496 грн/рубель.