Завтра в Україні - дощі та грози

Завтра у західних областях України, на Херсонщині та у Криму, вдень і в північних та Вінницькій областях очікуються невеликі, у Криму помірні короткочасні дощі та грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території - без істотних опадів. У західних областях вночі та вранці слабкий туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 22-27°, на Закарпатті місцями 30-32°.

У Києві та області у суботу вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Києві вночі 14-16°, вдень близько 25°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 20-25°, в Азовському морі 23-25°, в районі Одеси 14°, у Дніпрі біля Києва 20°.