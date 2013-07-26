Україна та Білорусь узгодили кордон по фарватеру

Про це повідомив УНІАН прес-секретар Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко.

За його інформацією, після обміну 18 червня 2013 року ратифікаційними грамотами набув чинності договір між Україною та Республікою Білорусь "Про державний кордон" від 12 травня 1997 року.

"Цим договором визначено проходження лінії державного кордону зокрема і по фарватеру річок Дніпро та Сож, що відповідає міжнародним канонам, а кордон між колишніми УРСР та БРСР перестав існувати", - зазначив прес-секретар.

Згідно з документом, у результаті міждержавних домовленостей безіменний острів між українським селом Клубівка та білоруським Абакуми, острови Коровник, Коловський, Отмут, Заспа, а також урочища Малож, Сетянки, Становище, Бондаревки, Тапиле є територією України.

Натомість безіменні острови між українським селом Старі Яриловичі та білоруським Хоминка, між селами Мньов (Україна) та Комарин (Республіка Білорусь), острів Чаків і Кукарські острови, урочище Случевський Груд відійшли до території Республіки Білорусь. Також Білорусі належить безіменний півострів (ділянка місцевості навколо озера Верхнє) між українським селом Н.Яриловичі і білоруським селом Карпівка.

Представники прикордонного загону також звертають увагу жителів прилеглих до державного кордону населених пунктів, відпочивальників та рибалок, аби вони враховували нове розмежування кордону між Україною та Білоруссю, оскільки незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України передбачає адміністративну відповідальність.

Прес-секретар також повідомив, що зустріч робочих груп спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії відбулася 1-2 липня в Чернігові. Наступне засідання з питань встановлення державного кордону на місцевості заплановане на вересень цього року.