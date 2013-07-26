У США оголосили в розшук громадянина України

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за інформацією Генерального консульства України у Нью-Йорку, прокуратурою США було порушено кримінальну справу, а 25 липня у Ньюарку (штат Нью-Джерсі) висунуто звинувачення у здійсненні складної хакерської схеми, пов’язаної з викраденням персональних та корпоративних баз даних, п’ятьом особам, у тому числі - одному громадянину України.

Американськими правоохоронними органами заарештовано двох обвинувачених. Троє інших, серед яких громадянин України, перебувають у розшуку.