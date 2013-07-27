У Криму оголосили штормове попередження

Кримське управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження в регіоні на другу половину сьогоднішнього дня через очікуване різке погіршення погоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, синоптики прогнозують на півострові місцями сильні зливи, грози, град, шквали до 20 метрів на секунду.

"Рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час грози й сильного вітру. Особливу увагу під час негоди звертайте на безпеку дітей. При виникненні надзвичайних ситуацій телефонуєте 101", - йдеться в прес-релізі.