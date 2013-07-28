Завтра в Україні сухо та спекотно

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 29 липня опади не очкуються, лише у східних областях та Криму вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, в Криму місцями 18-23°, вдень 27-32°, у східних областях 23-28°. У західних областях сухо. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°, на Закарпатті, Прикарпатті та Волині сильна спека 35-38°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.

У столиці також без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.

28 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-25°, в районі Феодосії 17°, Одеси 15°, в Дніпрі біля Києва 21°.