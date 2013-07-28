Філарет вірить, що єдина Помісна церква буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава УПЦ КП сказав під час молебню на Володимирській гірці з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі, звертаючись до вірян та священнослужителів.

Філарет зазначив, що протягом кількох днів вся Україна святкує цю важливу дату, й у святкуванні ювілею є одна характерна риса — це те, що держава і церква святкують разом.

Інша важлива риса, за словами Філарета, полягає в тому, що всі християнські церкви також святкують 1025-річчя Хрещення Київської Русі разом.

“Але вчора тут був звершений молебень для чиновників і державних діячів, а сьогодні Київський патріархат звершує молебень для українського народу й української інтелігенції, і в цьому наша особливість”, - сказав Філарет.

«Хоч сьогодні наші церкви роз’єднані, але ми твердо віримо, що не далекий той час, коли всі православні церкви об’єднаються в одну українську Помісну православну церкву”, - додав він.

Патріарх Київський і всієї Руси-України також зазначив, що 27 липня під час виступу на Урочистій Академії, присвяченій 1025-річчю Хрещення Русі, Президент України Віктор Янукович закликав православних до єднання, що є дуже важливим.

За словами Філарета, Янукович наголосив на тому, що не допустить втручання іноземних центрів не лише у внутрішні справи України, а й у церкву, що також є дуже важливим.

Глава УПЦ КП також закликав православних не ворогувати між собою.