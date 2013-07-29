Завтра в Україні - більше 30°

У вівторок, 30 липня, по Україні зберігатиметься мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західній частині очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с, на Прикарпатті подекуди 25 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 13-18°, у південній частині та західних областях - 17-22°; вдень - 27-32°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 13-18°, вдень - 27-32°.

По Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 16-18°, вдень - близько 30°.

29 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-25°, в районі Феодосії - 16°, Одеси - 15°, в Дніпрі біля Києва - 21°.