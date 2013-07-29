У Луганську побили журналіста

Сьогодні в Луганську о четвертій ранку на журналіста телекомпанії "ІРТА" Сергія Остапенка було вчинено напад.

Про це УНІАН повідомила директор телекомпанії Кароліна Полтавська.

За її словами, коли Остапенко вийшов з під'їзду будинку, де проживає, на нього накинулися два хлопці. Зі слів самого потерпілого, нападники били дуже сильно. Сергій дістав численні травми. У нього зламана щелепа. Зараз він перебуває на лікуванні в Луганській обласній лікарні.

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Вона також додала, що Остапенко відомий своїми журналістськими розслідуваннями і критичними матеріалами. Він також є співавтором проекту "Досить мовчати", де вони разом з Полтавською обговорювали дуже серйозні теми.

За її словами, саме на Остапенка обласне МВС подало до суду через його критичні матеріали.

Полтавська висловила припущення, що нападали не грабіжники, тому що і мобільний телефон, і гроші, які були у Сергія, нападники не забрали.

Факт нападу на журналіста підтвердили в прокуратурі Луганська.

Згідно з повідомленням прес-служби прокуратури міста, цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин правопорушення.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Жовтневого району міста Луганська.