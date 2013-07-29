У Львові горів торговельний комплекс (відео)

Через велику завантаженість крамниці легкозаймистими та горючими матеріалами вогонь швидко розповсюдився на велику площу. Своєчасне втручання пожежників дозволило запобігти перекиданню полум’я легкозаймистими будівельними конструкціями на сусідні крамниці та знищенню будівлі.

Внаслідок пожежі знищено дах на площі 60 кв. м, будівельні матеріали на площі 30 кв. м та покриття стін на площі 90 кв. м.

Пожежу ліквідовано о 17:.9. До ліквідації були залучені 35 працівника ДСНС України та 9 одиниць спецтехніки.

Загиблих та постраждалих немає.