Міліція обіцяє повернути мисливську зброю під тотальний контроль

Як повідомляє відділ зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, упродовж дня співробітники міліції встановили і затримали за місцем проживання підозрюваного, який рано вранці у неділю наніс вогнепальне поранення 28-річному відвідувачеві бару «Комиш».

Слідчо-оперативна група встановила, що між потерпілим, який відпочивав із другом, і ще одним відвідувачем закладу виник конфлікт, що переріс у бійку. Затриманий застосував мисливський нарізний карабін «Форт 202», з якого поранив одного із своїх кривдників.

«З пояснень самого стрільця, 76-річного одесита, раніше судимого за хуліганство, зброя належить його братові. Узяв він її без дозволу. Після пострілу в землю куля зрикошетила і ушкодила ногу одному з учасників конфлікту», - цитує відділ начальника ГУ МВС Сергія Резнікова.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство).

«Враховуючи останні події, я розпорядився про створення спеціальної групи, яка здійснюватиме тотальні перевірки усіх власників мисливської зброї на предмет законності її зберігання і використання. До місць масового перебування відпочивальників максимально орієнтуються наряди, готові у будь-який момент відреагувати на зміни в оперативній обстановці», - сказав Резніков.

На цю тему: В Одесі невідомий на вулиці поранив з пістолета двох людей

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 28 липня невідомий на Адміральському проспекті Одеси поранив двох чоловік з пістолета. НП сталася у результаті конфлікту між двома компаніями. Зараз встановлюються особи злочинців. Постраждалих госпіталізовано: одного з пораненням ноги і плеча, другому кулі потрапили в тулуб.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 121 КК України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень).