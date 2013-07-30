Підліток зачепив головою високовольтну лінію

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДСНС України в Запорізькій області, нещасний випадок стався в м. Мелітополь.

«На залізничній колії в районі вул. Лінійна дитина забралася на товарний вагон, що стояв у відстійнику, торкнулася головою високовольтної лінії і була травмована електрострумом», - повідомили в ДСНС.

З електротравмами й опіками голови 2-3 ступеня 14-річного хлопчика госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої лікарні.

Медики кваліфікують його стан як украй тяжкий.

За фактом події проводиться перевірка.