Підліток зачепив головою високовольтну лінію
03:55, 30 липня 2013Суспільство
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У Запорізькій області 14-річний хлопчик потрапив до реанімації після удару електрострумом високовольтної лінії.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ДСНС України в Запорізькій області, нещасний випадок стався в м. Мелітополь.
«На залізничній колії в районі вул. Лінійна дитина забралася на товарний вагон, що стояв у відстійнику, торкнулася головою високовольтної лінії і була травмована електрострумом», - повідомили в ДСНС.
З електротравмами й опіками голови 2-3 ступеня 14-річного хлопчика госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої лікарні.
Медики кваліфікують його стан як украй тяжкий.
За фактом події проводиться перевірка.
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