Відновилося навчання українських співаків у Мілані

Завдяки співпраці Міністерства культури України, Посольства Італії та Італійського інституту культури в Україні, а також Академії Театру La Scala,

Це підкреслив Міністр культури України Леонід Новохатько під час зустрічі з послом Італії Фабріціо Романо повідомляє прес-служба Міністерства культури.

Днями в Мілані (Італія) у Театрі «Ла Скала» відбулась фінальна частина відбору до Вищої академії для оперних співаків, що є структурним підрозділом Академії Театру «Ла Скала».

До фінальної частини відбору, яка складалась з трьох турів, були допущені 44 кандидати з Італії та всього світу, серед яких і три випускники Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.

Повний курс навчання у Вищій академії для оперних співаків Театру La Scala триватиме 2 роки. За результатами відбору, Петра Остапенка (баритон) зараховано до Академії Театру La Scala, йому нададуть дворічну стипендію від уряду Італії.