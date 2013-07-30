Уряд Москви виділив 700 тис. дол. на лікування ветеранів у Севастополі

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків міста Москви за підсумками святкування Дня ВМФ РФ у Севастополі.

«В рамках візиту московської делегації відбулися зустрічі з міським керівництвом, представниками ветеранських і громадських організацій Севастополя, командуванням Чорноморського флоту РФ. Наголошувалося, що в 2012-2013 роках на матеріальну допомогу і лікування севастопольських ветеранів урядом Москви було виділено більш як 18 млн. рублів», - йдеться в повідомленні.

Водночас заступник керівника Департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків російської столиці Андрій Чижов повідомив, що уряд Москви додатково виділяє на лікування ветеранам 5 млн. рублів. За його словами, кошти найближчим часом надійдуть у госпіталь ЧФ РФ через Дім Москви.

«Не може бути й мови про скорочення допомоги ветеранам», - наголосив Чижов.

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У повідомленні також наголошується, що уряд Москви надає велике значення розвитку дружніх відносин із Севастополем, в основі яких лежить угода від 30 липня 2000 року про співпрацю в торгово-економічній, науково-технічній, культурній і гуманітарній сферах. У лютому 2007 року відбулася урочиста церемонія відкриття Московського культурно-ділового центру «Дім Москви в Севастополі». Там же працює Чорноморська філія МГУ імені М. В. Ломоносова, створена за активного сприяння Уряду Москви. Столична влада надає допомогу ветеранам, школам, дитячим садкам і жителям Севастополя.