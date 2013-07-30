Стихія на Львівщині зруйнувала лінії електропередач, пошкодила мости і дороги

Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 29 липня оперативною групою Сколівської райдержадміністрації під час виїзду на територію Росохацької та Завадківської сільських рад встановлено, що внаслідок опадів у вигляді сильного дощу в ніч з 28 на 29 липня, у селі Завадка підмито опори моста, підтоплено 1 житловий будинок, господарську будівлю та присадибну ділянку, а також повністю зруйновано 1 опору лінії електропередач напругою 10 кВ та зруйновано 11 пішохідних кладок через річку Завадка.

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У селі Росохач Сколівського району внаслідок негоди підмито бетонну опору автомобільного моста через річку Завадка та берег біля нього внаслідок чого відсутнє сполучення з чотирма домогосподарствами. Також негодою розмито берег річки протяжністю 8 метрів біля автодороги місцевого значення, крім того пошкоджено близько 60 м дорожнього полотна автодороги місцевого значення, підтоплено 1 господарську будівлю та присадибну ділянку. Негодою зруйновано 1 опору лінії електропередач напругою 10 кВ, зруйновано 5 пішохідних кладок через річку Завадка, сильними поривами вітру зірвано шифер із господарських будівель.

В зазначених населених пунктах працюють депутатські комісії з обстеження та підрахунку завданих збитків. Наслідки негоди Сколівською райдержадміністрацією ліквідовуються за рахунок місцевих ресурсів.