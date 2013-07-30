Прокуратура перевіряє, чи законно закрили справу проти Меладзе

Прокуратура Київської області перевіряє, чи законно було закрито кримінальне провадження за фактом ДТП за участю композитора Костянтина Меладзе, внаслідок якого загинула людина.

Про це радіо «Свобода» повідомила речниця обласної прокуратури Світлана Судак.

«Матеріали передані буквально днями. Перевірка тільки розпочата. Тому про її результати говорити ще дуже рано. Закон передбачає 20 днів для проведення такої перевірки. Правомірність ухвалення того чи іншого рішення слідством, у даному випадку йдеться про закриття кримінальної справи – це означає перевірити, чи було проведено слідство в повному обсязі, чи досліджені всі аспекти. Цим прокуратура і займається», – заявила Судак.

В обласній міліції повідомили, що кримінальне провадження було закрито 22 липня.

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«Кримінальне провадження за даним фактом у відповідності до вимог частини першої пункту 2 статті 284 КПК України (встановлено відсутність у діянні складу кримінального правопорушення) було закрите і направлене до прокуратури Київської області для перевірки законності ухваленого рішення. Тепер законність ухваленого рішення перевіряє прокуратура», – сказала представник обласної міліції Юлія Сінчак.

Як відомо, ДТП за участю Костянтина Меладзе сталася 27 грудня 2012 року на 32-му кілометрі траси Київ-Обухів.

Рухаючись у напрямку Києва, водій «Лексуса» неподалік від зупинки «П’ятихатки» скоїв наїзд на пішохода. 30-річна жінка загинула на місці. За кермом автомобіля перебував композитор і музичний продюсер Костянтин Меладзе. Досудове розслідування проводило Слідче управління Головного управління МВС України в Київській області.