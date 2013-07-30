Прикордонники обіцяють пропускати тургрупи спрощено

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації державної прикордонної служби України.

«Державна прикордонна служба України впроваджує прикордонний контроль організованих туристичних груп в пріоритетному порядку. Оформлення здійснюватиметься в автомобільних пунктах пропуску на окремих смугах руху» - про це сказав заступник начальника управління прикордонного контролю та реєстрації Олександр Жданенко.

Він повідомив, що для цього туристичні оператори (туристичні агенти), інші суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи повинні не пізніше ніж за 24 години до прибуття автобуса в пункт пропуску, де планується перетинання кордону, надіслати на електронну скриньку повідомлення. В ньому має міститися інформація про організатора міжнародного перевезення туристів, маршрут, дата та орієнтовний час прибуття в пункт пропуску тощо. До повідомлення також необхідно прикріпити список пасажирів з певною інформацією.

Після надходження повідомлення на адресу пункту пропуску за дві години туроператору буде надано відповідь, в якій зазначатиметься найбільш зручний час для прибуття автобусу в пункт пропуску, смуга руху, де проводитиметься прикордонний контроль організованої групи. По прибуттю в пункт пропуску перевірка документів проводитиметься в автобусі за спрощеною процедурою.

Додаткову інформацію про подачу заявки на перетин кордону, а також всі необхідні для цього документи можна дізнатися на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України.