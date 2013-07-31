Польща виділила на підтримку поляків на Сході майже 2 млн євро

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства, відзначивши, що ці кошти будуть виділені в рамках програми "Співпраця з полонією та поляками за кордоном 2013".

Спеціальна комісія вибрала на конкурсі 17 проектів з 84 заявок на загальну суму понад 6,5 млн євро.

"Це проекти в сфері підтримки полонійної освіти, серед яких, ремонт чи купівля обладнання для освіти та допомоги з навчання польської мови, розширення та покращання діяльності культурно-освітніх установ, зокрема, в Україні та в Литві", - відзначили у міністерстві.

Майже 250 тисяч євро буде виділено на підтримку засобів масової інформації польських національних меншин, в тому числі, на спеціальні тренінги для журналістів.

Серед проектів-переможців, які окремо відзначив МЗС Польщі - "Ніщо про нас без нас. Громадянська активність поляків у Великобританії" та "Маю польське коріння - я свідомий громадянин України".

У МЗС зазначили, що виділені кошти також будуть використані на завершення будівництва Польського дому у литовському Барі та ремонти у польських школах у Литві.

Прес-служба зазначила, що це вже "друга частина" проекту з підтримки поляків за кордоном, зауваживши, що в його рамках дофінансування в цьому році разом з першою отримає більше 100 заявників на суму близько 15 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, за останніми офіційними даними, в 45-мільйонній Україні живе 144 тисяч поляків в той час, як, за неофіційними, в Українській державі може перебувати від 900 тисяч до навіть 3 мільйонів громадян польського походження.

Водночас "карту поляка", яку польська влада вирішила видавати полякам, які живуть за кордоном в державах колишнього Радянського союзу, в Україні з 2008 до кінця 2012 року отримало лише 46 тисяч чоловік.

Українці, однак, випередили за кількістю отриманих таких карт, які дають низку пільг у Польщі, білорусів, які зайняли друге місце з 42 тисячами таких карт.