3770 українських мільйонерів задекларували 24 млрд грн
04:17, 31 липня 2013Суспільство
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Міністерство доходів і зборів України в рамках деклараційної кампанії 2013 року прийняло й обробило 665 тис. декларацій про доходи, отримані в 2012 році, на загальну суму 48,7 млрд грн, з яких 24 млрд грн задекларували 3770 мільйонерів, які проживають в Україні.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.
Згідно з повідомленням, доходи обсягом понад 1 млрд грн задекларували 4 громадян України.
Як повідомляв УНІАН, 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, отриманих фізичними особами в 2012 році. Завершилася подача декларацій 1 травня. При цьому працівники органів влади, які перебувають на державній службі, повинні були подати декларації до 1 квітня 2013 року.
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