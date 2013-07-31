3770 українських мільйонерів задекларували 24 млрд грн

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, доходи обсягом понад 1 млрд грн задекларували 4 громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, отриманих фізичними особами в 2012 році. Завершилася подача декларацій 1 травня. При цьому працівники органів влади, які перебувають на державній службі, повинні були подати декларації до 1 квітня 2013 року.