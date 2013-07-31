3770 українських мільйонерів задекларували 24 млрд грн

04:17, 31 липня 2013
Суспільство
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Міністерство доходів і зборів України в рамках деклараційної кампанії 2013 року прийняло й обробило 665 тис. декларацій про доходи, отримані в 2012 році, на загальну суму 48,7 млрд грн, з яких 24 млрд грн задекларували 3770 мільйонерів, які проживають в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, доходи обсягом понад 1 млрд грн задекларували 4 громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, отриманих фізичними особами в 2012 році. Завершилася подача декларацій 1 травня. При цьому працівники органів влади, які перебувають на державній службі, повинні були подати декларації до 1 квітня 2013 року.

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