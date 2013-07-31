Держстат: зарплата стала на 380 грн більша

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У галузевому розрізі найбільше зростання зарплат зафіксоване на транспорті (в середньому на 302 грн за підсумками січня-червня поточного року – до 3635 грн), у будівництві (на 410 грн – до 2732 грн), у сфері освіти (на 799 грн – до 3260 грн), АПК (на 325 грн – до 2350 грн), у сфері охорони здоров'я (на 406 грн – до 2560 грн). Разом з тим, найменше зростання зарплат зафіксоване в промисловості – на 194 грн, до 3733 грн.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата штатних працівників в Україні у червні зросла на 127 грн (3,9%) – до 3 380 грн. Порівняно з червнем 2012 року середня зарплата зросла на 8,7%.

Обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні у червні 2013 року скоротився порівняно з травнем на 54,4 млн грн (на 5,2%), і на 1 липня становив 989,6 млн грн.