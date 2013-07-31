ВВП України у другому кварталі 2013 року впав на 1,1%

Про це повідомляє Державна служба статистики України на офіційному сайті.

За даними Держстату, в порівнянні з першим кварталом 2013 року і з урахуванням сезонного фактора спад ВВП склав 0,4%.

Держстат наводить оперативні дані.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року (у постійних цінах 2007 року), знизився на 1,1%. Показник зростання ВВП у першому кварталі поточного року, порівняно з четвертим кварталом 2012 року, з урахуванням сезонного фактора, становить 0,6%.

Держстат підтвердив показник зростання реального ВВП в 2012 році, оприлюднений у січні цього року, на рівні 0,2%, до 1408,9 млрд грн (за 2011 рік ВВП склав 1316,6 млрд грн). Спад валового внутрішнього продукту України в 4-му кварталі 2012 року склав 2,5%.

Згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП за підсумками 2013 склав 2,5% - 3,4%. Разом з тим, прогноз зростання ВВП за версією Міжнародного валютного фонду складе 0%.

За даними Держстату, Україна демонструє найгірші показники зростання ВВП і промислового виробництва за підсумками першого кварталу серед усіх країн СНД, залишаючись при цьому країною з найменшим показником інфляції.

Крім того, на початку травня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) в огляді регіональних економічних перспектив спрогнозував незначне уповільнення (-0,5%) зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2013 році.

У квітні поточного року Світовий банк (СБ) переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в поточному році до 1% з 3,5% (номінальний ВВП на кінець року - 1551 млрд грн).

Міжнародна аудиторська компанія EY (раніше - «Ернст енд Янг») другий раз з початку року знизила прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2013 році до 0,3% з прогнозованих раніше 2,4%.

У свою чергу в Європейській Бізнес Асоціації очікують, що зростання ВВП за підсумками року не перевищить нульової позначки, а дефіцит бюджету за підсумками року складе понад 5% ВВП за дефіциту поточного рахунку платіжного балансу - понад 8%.