”Особа Є.П.Кушнарьова... втілює цілу епоху”

На будинку Харківської міської ради буде встановлено меморіальну дошку Євгену Кушнарьову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови – директора Департаменту з гуманітарних питань Вадима ЛАНДСМАНА.

«З метою увічнення пам`яті видатного державного і громадського діяча, - йдеться у повідомленні, - народного депутата України I і V скликань, колишнього голови Харківської міської ради народних депутатів і його виконавчого комітету, голови Адміністрації Президента України, голови Харківської обласної державної адміністрації, Почесного громадянина міста Харкова Кушнарьова Євгена Петровича члени виконкому вирішили встановити меморіальну дошку Є.П. Кушнарьову на будівлі Харківської міської ради (пл. Конституції, 7)».

За інформацією В.ЛАНДСМАНА, дошка буде встановлена в день річниці смерті Є.Кушнарьова - 17 січня.

У поданій довідці зазначається, що «на посту мера Є.П.Кушнарьов був одним з ініціаторів і натхненників створення Асоціації міст України, яку він очолював з 1994 по 1997 рр. У 1996-2006 рр. Є.П.Кушнарьов обіймав ряд високих державних посад обласного і державного рівня, при цьому у своїй роботі він приділяв велику увагу розвитку економічного та інтелектуального потенціалу м.Харкова, саме за його підтримки було продовжено будівництво 4-ї лінії Харківського метрополітену, проведений цілий ряд інших важливих в житті міста заходів. В цілому особа Є.П.Кушнарьова як громадського, політичного діяча втілює собою цілу епоху в житті Харкова і харків`ян».

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За фактом смерті Є.Кушнарьова прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності».

Згідно з офіційною інформацією прокурора області Василя СИНЧУКА, Є.Кушнарьова було поранено пострілом з мисливського карабіна, який здійснив помічник-консультант народного депутата Дмитра ШЕНЦЕВА Дмитро ЗАВАЛЬНИЙ.