Завтра в Україні - до 32°

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, вночі в Житомирській, Вінницькій, Одеській, а вранці та вдень в більшості західних, північних, центральних областей та в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 22°; вдень 24-29°, в південній частині та східних областях місцями 30-32°.

У Київській області завтра буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У столиці вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

31 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-25°, в районі Одеси 18°, в Дніпрі біля Києва 22°.