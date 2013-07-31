У Луцьку за кілька годин випало дві місячні норми опадів

У Луцьку у вівторок, 30 липня, випало у два рази більше місячної норми опадів, а саме 122 мм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком 43-ї сесії міської ради поінформувала заступник міського голови Лариса Соколовська.

Внаслідок природної стихії були підтоплені житлові будинки, вулиці, міська клінічна лікарня, школи, котельні, трансформаторні підстанції та інші об'єкти життєзабезпечення міста.

Соколовська також зазначила, що вчора з 16.00 частково було припинено рух транспортних засобів та відключено енергопостачання на деяких вулицях міста. Зокрема, було відключено дев’ятий розподільчий пункт міської клінічної лікарні, на даний час, лікарня отримує живлення з резервного кабелю.

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Відключені від енергопостачання житлові будинки на вул. Львівська, Дубнівська, Відродження, проспектах Соборності, Молоді. П’ять трансформаторних підстанцій, що живлять вул. Ветеранів, Щусєва, Мамсурова, Боженко, на даний час не відновлено, 2 житлових будинки на вул. Ветеранів, 3, 6 – відключені і є проблема щодо їх підключення. Роботу підстанції-ретранслятора (105 ТП) відновлено.

За словами Соколовської, системі водопостачання міста (КП «Луцькводоканал») також завдано збитки.

«О 16.30 підтоплено приміщення водопровідної насосної станції Дубнівського водозабору, внаслідок чого виведено з ладу 3 електродвигуни. Прилад частотного керування електродвигуном потребує заміни. В адмінприміщенні виведені з ладу всі засоби зв'язку і оргтехніки. Вимкнуте електроживлення на 2-х ділянках артсвердловин (с. Крупа та с. Рованці)», - поінформувала вона.

На каналізаційно-насосних станціях № 1, 2, 7, 12 роботи з відкачування переповнених колекторів закінчились близько 3.00 середи. На станції №3 роботи з пониження рівня стічних вод у колекторах ще тривають. Протягом доби відкачували воду з міської клінічній лікарні.

Також Соколовська зазначила, що у зв’язку зі стихією постраждала і система теплопостачання (ДКП «Луцьктепло»). Відключено від електропостачання 5 котелень, адмінприміщення на вул. Г.Артемовського та 3 ЦТП. Залито дощовими водами 2/3 каналів теплових мереж, що призвело до пониження температури гарячої води. «На даний час усі котельні та ЦТП працюють у штатному режимі», - сказала Соколовська.

Внаслідок великої кількості опадів на дорогах міста виникли провали, зокрема, на перехресті С.Ковалевської-Відродження, на пр. Соборності, 30, 32, на вул. Пінській, а також на вул. К. Карого (район р. Сапалаївки).

«Для ліквідації наслідків стихії було задіяно три бригади КП «Луцькспецкомунтрансу» з розчистки зливових каналізацій та всю наявну техніку для відкачування води. Також працювало 20 одиниць техніки та 75 представників особового складу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області», - зазначила Соколовська.

«Роботи щодо ліквідації наслідків зливи в місті продовжуються», - додала вона.

За минулу добу до служби оперативного реагування «15-80» надійшло 228 звернень, 215 з яких стосувалися стихійної ситуації в місті.

Як повідомляв УНІАН, близько 16.00 вівторка, 30 липня, в Луцьку розпочалась сильна гроза, подекуди град. Негода паралізувала рух транспорту на багатьох вулицях міста.