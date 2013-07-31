В Ужгороді горіла багатоповерхівка (фото)

17:38, 31 липня 2013
Суспільство
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В Ужгороді на Закарпатті горів багатоповерховий будинок на вулиці Минайська.

Загорілась квартира на 3-му поверсі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про загорання надійшла сьогодні об 11.20.

Пожежу помітила дитина

Осередком пожежі стала трикімнатна квартира міської багатоповерхівки. Пожежу помітила дівчинка, мешканка цього будинку. Спускаючись сходами, вона побачила, що з дверей квартири на 4-му поверсі йде дим. Дитина одразу повідомила про це дорослих, які зателефонували на «101».

На момент прибуття пожежників у квартирі нікого не було. Рятувальники евакуювали 12 мешканців сусідніх квартир.

За попередньою версією, до пожежі призвела несправність електророзподільного щитка, розташованого у коридорі оселі. Вогнем були пошкоджені вхідні двері та речі домашнього вжитку, стіни у кімнатах закопчені сажею.

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