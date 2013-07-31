Експерти: Ринок нерухомості готовий працювати за новими стандартами

Цією постановою встановлюється нова удосконалена модель оцінки нерухомості, яка припинить зловживання на ринку та дасть можливість отримати додаткові кошти на соціальні програми. Згідно постанови оцінювати вартість нерухомості зможуть лише фахівці із спеціальним свідоцтвом.

В рамках виконання Постанови Кабінету Міністрів, Фондом державного майна затверджений план заходів з нормативного врегулювання питання проведення оцінки для цілей оподаткування.

Згідно нього, було прийнято ряд наказів Фонду Державного Майна України по забезпеченню діяльності у сфері оцінки діяльності для цілей оподаткування.

Станом на 31 липня Фондом державного майна України укладено угоди з 8 навчальними закладами України про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів.

В цих навчальних закладах вже пройшли базовий курс навчання та успішно склали кваліфікаційний іспит - 469 особ, а також склали іспит на керівника суб’єкта оціночної діяльності – 285 керівників.

Зросла кількість до 500 осіб бажаючих пройти базовий курс навчання. Внесено до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності – 161 оцінювачів та 95 суб‘єктів оціночної діяльності, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування.

Вже до 1 вересня до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності буде включено близько 350 - 400 суб’єктів оціночної діяльності, що повністю забезпечить потреби ринку оціночних послуг та їх якість.

З метою контролю за діяльністю звітів про оцінку майна запроваджений Єдиний реєстр. Вже працюють особи, що хочуть перевірити дійсність звітів і можуть це зробити на сайті Фонду державного майна. А нотаріуси забезпечені окремими логінами та паролями.

Пошук певного звіту здійснюватиметься за його реєстраційним номером. Ціни на послуги компаній які внесені до реєстру, вже проаналізовано і вони нижчі тих, що були до сьогодні. Зокрема, користувачі форуму Клубу оцінювачів "Вікно", відзначають,що вартість послуг «нових» спеціалістів, за їх даними, не перевищує 600 грн.

На сайті Фонду Державного майна України представлені перелік суб`єктів господарювання, які станом на 30.07.2013 отримали у Фонді державного майна України сертифікат суб`єкта оціночної діяльності за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

Перелiк кваліфікаційних документів оцінювачів, зареєстрованих Фондом державного майна України станом на 31.07.2013.