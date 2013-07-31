Медсестра продавала наркотики у лікарні
23:49, 31 липня 2013Суспільство
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У Києві правоохоронці затримали 61-річну медсестру однієї з лікарень Голосіївського району, яка на робочому місці продавала наркотики.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції, прямо в лікарні жінка продавала сонат, димедрол та опій. Ціна – 80 грн за 1 мл. Саме в момент реалізації медсестру і затримали.
Правоохоронці вилучили гроші, пігулки і шприц з рідиною.
Згодом з’ясувалося, що в такий спосіб жінка працювала не менше півроку. Наркотик купувала сама в Київській області, сама готувала і сама продавала. "Окрім цього, мала сина наркомана з восьмирічним стажем", - додали в міліції.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 321 та ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Жінка може отримати до десяти років ув’язнення.
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