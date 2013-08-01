Адвокат каже, що Мельнику зробили операцію і він - у важкому стані

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат сказав журналістам перед засіданням Печерського райсуду Києва, який має обрати Мельнику запобіжний захід.

“Ми з ним спілкуємося за допомогою жестів. Таким чином розуміємо один одного. Він ледь-ледь розуміє, де знаходиться і що з ним відбувається”, - сказав адвокат.

Назаренко також підтвердив, що Мельнику зробили операцію, але не уточнив, яку саме.

Водночас син підозрюваного Максим зазначив, що Мельнику вчора “вводили якусь речовину через артерію”, а стосовно подробиць порадив звертатись до лікарів.

Станом на 10.20 судове засідання не розпочалося.

Прокурор у справі Максим Лавренюк повідомив, що початок судового засідання перенесено на 11.00, проте не уточнив, з яких причин.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

Печерський райсуд Києва має прийняти рішення щодо обрання Мельнику запобіжного заходу.

Вчора, 31 серпня, під час судового засідання прокурор заявляв, що Мельник ухиляється від участі у судовому засіданні, симулюючи важкий стан свого здоров’я.

Водночас адвокати підозрюваного стверджували, що Мельник перебуває у лікарні і готується до операції на серці.

Сьогодні на засідання суду Мельника привезли автомобілем «швидкої».