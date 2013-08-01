Табачник вирішив не відступати від закону: діти підуть до школи у неділю

Як передає кореспондент УНІАН, про це на повідомив на прес-конференції міністр освіти і науки Дмитро Табачник.

За його словами, початок навчального року в середній школі визначений законом "Про загальну середню освіту", і в ньому вказана чітка дата - 1 вересня.

"Враховуючи, що цього року це (1 вересня - УНІАН) вихідний день, Міністерство освіти підготувало наказ, яким рекомендувало і просило всі школи провести в творчому, креативному порядку цього дня свято знань. А заняття вже розпочати у понеділок, 2 вересня", - сказав міністр.

Табачник підкреслив, що таким чином можна буде виконати норму закону і провести свято Дня знань.