У Львові накрили підпільний покерний клуб

У Львові, в приміщенні розважального комплексу, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю припинили функціонування покерного клубу, в якому, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в України», надавались послуги азартного характеру та виплачувалась грошова винагорода. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Клуб працював у закритому режимі – туди пускали лише постійних відвідувачів.

У повідомленні зазначається, що у 2-х ігрових залах вилучено покерні столи, гральні фішки, комп’ютерну техніку з інстальованим спеціальним програмним забезпеченням, а також більш як двадцять тисяч гривень та вісім сотень доларів, отриманих від протиправної діяльності закладу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ст. 203 зн. 2 Кримінального кодексу України за заняття гральним бізнесом, триває.

В повідомленні зазначається, що санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від десяти тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання, тобто від 5,7 до 28,6 млн грн.

Організатору діяльності клубу судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 91 тисяча гривень.