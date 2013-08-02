У Миколаєві заборонили вхід до міськради

Як повідомила УНІАН начальник відділу інформаційного забезпечення міськвиконкому Наталія Рубан, це доручення Андрієнко підписав ще 16 липня.

Згідно з документом, перший віце-мер керувався ст. 9 Закону України "Про адміністративні послуги" й на виконання Програми економічних реформ на 2010 -2014 рр. "Заможне суспільство, конкурентноздатна економіка, ефективна держава".

Зокрема, Андрієнко доручив директору департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради Світлані Овчинниковій "вжити заходів для забезпечення можливості доступу до адміністративної будівлі міської ради виключно депутатів і співробітників міської ради й виключно при пред'явленні службових посвідчень".

Прийом громадян, представників фізичних і юридичних осіб із 1 серпня працівниками міськвиконкому здійснюється виключно в центрі надання адміністративних послуг.

Як повідомляв УНІАН, мер Миколаєва Володимир Чайка помер 2 березня.

Зараз обов'язки міського голови виконує секретар міськради Володимир Коренюгін.