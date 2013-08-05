Поляки звинувачують Україну в обвалі цін на ріпак

Лідер найбільшої польської опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS) Ярослав Качинський заявляє про необхідність з’ясувати ситуацію з поставками ріпаку з України, котрий нібито призвів до падіння цін на цю продукцію у Польщі та завдає збитків польським сільгоспвиробникам.

Про це повідомляє українська служба Польського радіо (Polskie Radio), зазначаючи, що польські виробники ріпаку сьогодні планують відновити свої протести проти дуже низьких цін на їхню продукцію.

PR зазначає, що Качинський звинувачує уряд Польщі в тому, що він не цікавиться цими проблемами та не намагається допомогти польським виробникам.

«Я вам нагадаю про події 2008 року, коли саме імпорт з України призвів до різкого зниження цін і хтось на цьому пізніше заробив. І питання, хто на цьому заробляє, це питання, яке потрібно задавати, воно повинно зацікавити ЗМІ, це треба з’ясувати», – заявив політик.

На його думку, у справі можуть бути замішані представники Польської селянської партії (PSL), котра входить в урядову коаліцію з партією влади "Громадянська платформа" (РО).

Водночас Gazeta Wyborcza зазначає, що ціни на ріпак у Польщі знизились через здешевлення на світових ринках.

"Торік польські виробники виграли на глобалізації - при вартості виробництва тонни ріпаку в 285-330 євро за тонну продавали його за 500 євро. Цього року ціна на ринку у Парижі впала з 520 до 375 євро", - відзначає газета.

Видання також зазначило, що українські виробники поставляють ріпак, головним чином, через порт з Одеси в Роттердам та Росток, а не до Польщі.