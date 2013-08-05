Стихія у Чехії: бурі з градом залишили без світла десятки тисяч будинків
11:41, 05 серпня 2013Суспільство
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Кілька десятків тисяч будинків у Чехії залишилися без електрики в результаті стихії – слідом за тропічною спекою прийшли сильні бурі з градом.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чеське інформагентство ЧТК, за словами прес-секретаря чеської енергетичної компанії CEZ Ладіслава Кржіжа, "найбільше пошкоджень ліній електропередачі відзначено в Центрально-Чеському і Пардубицькому краях, де оголошено стан стихійного лиха".
У центральній Чехії пошкоджено 30 високовольтних ЛЕП, у східній Чехії - 36, у західній Чехії - 9.
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Від стихії постраждала і Прага, проте в столиці Чехії вже відновлено подачу електроенергії.
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