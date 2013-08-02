Збитки від луцького потопу оцінили у 4,5 мільйона

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради з посиланням на заступника міського голови Ларису Соколовську, «цифри дуже приблизні. Все потребує додаткового дослідження… 4,5 млн грн – це орієнтовна сума збитків комунальних підприємств міста».

Також вона розповіла, що найбільше постраждала ЗОШ №7, оскільки вулиця Дубнівська була в епіцентрі стихії. За її словами, це приміщення ще досі відключене від електропостачання. Водою затоплені майстерні та їдальня, де вийшли з ладу газові плити. Зараз там працює проектний інститут, який готує точний кошторис збитків, адже залишилось дуже мало часу до початку навчального процесу. На цей заклад кошти спрямують першочергово.

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У Луцькій міській клінічній лікарні та поліклініці було затоплено підвали та харчовий блок. За допомогою пожежно-рятувальної техніки та насосного обладнання воду відкачали, відновили й подачу електроенергії.

За словами заступника міського голови, досі не відновлено комунікаційний зв’язок у КП «Луцькспецкомунтранс», лише вчора відновлено роботу диспетчерської служби на КП «Луцькводоканал».

«Серйозні проблеми були у системі водопостачання, але дякуючи спеціалістам КП «Луцькводоканал», вдалось зробити так, що люди майже не відчули цих проблем», - зазначила вона.

Окрім цього, Соколовська поінформувала, що відповідно до постанови Кабміну, яка передбачає відшкодування в таких ситуаціях, міська рада звертатиметься до облдержадміністрації. Зараз готуємо комплект документів із підрахунками збитків. Невтішним для міського бюджету є те, що згідно з класифікатором збитків – це стихія обласного значення, а у бюджеті міста, на жаль, таких коштів немає.

Також заступник міського голови висловила думку, що приватні будинки та установи мали б бути застраховані, щоб у подібних випадках могли отримали компенсацію від страхових компаній.

«Надійшло багато звернень і від фізичних та юридичних осіб, які теж вимагають відшкодування. Але всі звернення потребують додаткового вивчення», - повідомила Соколовська.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня цього року в Луцьку з 15:00 до 21:00 випало 122 мм опадів при місячній нормі 76 мм. Стільки опадів в обласному центрі не випадало уже 70 років.

Внаслідок природної стихії були підтоплені житлові будинки, вулиці, міська клінічна лікарня, школи, котельні, трансформаторні підстанції та інші об'єкти життєзабезпечення міста. Частково припинявся рух транспортних засобів та було відключено енергопостачання на деяких вулицях міста.