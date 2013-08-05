Цього тижня в Україні - до 37°

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

“Цей тиждень буде досить спекотним, без істотних опадів. Погоду визначатиме антициклон, центр якого в ці дні знаходитиметься над територією України”, - сказав він.

Прокопенко наголосив, що з 10 серпня на західну територію України прийде атмосферний фронт, що призведе до зниження температури до 24-29 градусів, в той час як на сьогодні у західних областях денна температура становить 31-33 градуси. У зв’язку з цим у західних областях з 10 серпня очікуються грозові дощі, шквали та град.

Сьогодні, 5 серпня, короткочасні дощі, грози та град очікується на лівобережній Україні та в Криму.

6-7 серпня дощі та грози очікуються на заході та в Криму. На решті території України - без опадів.

Температура повітря по Україні вночі ставитиме 14-20 градусів, у південних областях та на Закарпатті - 18-24. Вдень - 25-30 градусів, на Закарпатті - до 35.

У наступні дні тижня в Україні також очікується спекотна погода, на Правобережжі місцями до 35-37 градусів.

У період 11-15 серпня також очікується тепла погода, місцями спекотна.

Прокопенко наголосив, що, за попередніми розрахунками, суттєві зміни у погоді можливі з 17 серпня, що обумовлено приходом з північного заходу Європи вологого повітря.

За його словами, у Києві на цьому тижні збережеться суха та спекотна погода, вночі очікується 16-20 градусів, вдень - 30-33.

Прокопенко також наголосив, що в столиці можливе наближення температурних показників до рекордних.