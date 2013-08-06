П'ятеро грабіжників зазіхнули на гроші водія "жигулів"

Як повідомили УНІАН у міському управлінні міліції, напад було скоєно вдень 5 серпня.

"Зловмисники, розбивши бітами вікна автомобіля і погрожуючи фізичною розправою, оволоділи грошима і особистими речами водія. Після чого сіли в автомобіль, який стояв неподалік, і зникли з місця події", - повідомляють у правоохоронних органах.

У міліції не повідомляють, скільки грошей відібрали у потерпілого.

Співробітники міліції вживають заходів зі встановлення і затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Слідчим відділенням Корабельного райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 187 КК України (розбій) - карається позбавленням волі на термін від трьох до семи років.