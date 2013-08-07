Відновилися слухання справи про вибух газу та загибель 23 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, адвокати і потерпілі причиною перерви судових слухань називають тривалу хворобу судді Заводського райсуду, який розглядає матеріали кримінальної справи.

Як розповіла журналістам представник державного обвинувачення – старший прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Оксана Руденко, «зараз прокуратура вживає всі передбачені законом заходи для того, щоб сприяти суду в розгляді справи у найкоротший строк, оскільки у справі проходить 400 потерпілих і 200 свідків, і їм достатньо невигідно приїжджати до Запоріжжі з Дніпропетровська».

У цілому суду належить розглянути 60 томів кримінальної справи і позови постраждалих про моральну шкоду на загальну суму більш як 90 мільйонів гривень.

Трьом обвинуваченим у справі колишнім керівникам «Дніпрогазу» інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч.2. ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Все троє підозрюваних перебувають під вартою.

Оголошення вироку сторони процесу очікують не раніше вересня-жовтня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську в житловому багатоповерховому будинку №127 по вулиці Мандриківській вибухнув побутовий газ, унаслідок чого загинули 23 особи.

Прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала дії посадовців газопостачального підприємства ВАТ «Дніпрогаз» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей або тяжких наслідків).

Адвокат потерпілих Дмитро Поповський заявляв, що «устаткування на газорозподільному пункті було застаріле - кінця 60-х років. Крім того, був порушений порядок дій в екстрених ситуаціях".