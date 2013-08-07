Міліціонери розстріляли підозрюваного у пограбуванні з травматики

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, підозрюваний у грабежі раніше неодноразово судимий 32-річний чоловік при затриманні витягнув з кишені складний ніж і почав ним погрожувати правоохоронцям.

«Оперуповноваженим нічого не залишалося, як застосувати травматичний пістолет, з якого було зроблено один попереджувальний постріл та декілька пострілів по нападнику. Після цього зловмисник викинув ніж і почав тікати. Міліціонери наздогнали та затримали підозрюваного. Бригада «швидкої допомоги» з діагнозом «непроникаючі поранення з травматичної зброї» доставила чоловіка до Нікопольської міської лікарні, його життю нічого не загрожує», - повідомляє ВЗГ.

Слідчим відділом Нікопольського міського відділу міліції вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудового розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу). Зловмиснику загрожує штраф до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. Також він нестиме покарання за ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України, за якою йому загрожує позбавлення волі строком від 4 до 6 років.