У колоніях і СІЗО залишилося менше 1500 дітей

Про це йдеться у звіті Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Зокрема, Уповноважений Президента наводить статистику, згідно з якою у 2010 році у виховних колоніях відбувало покарання 1499 дітей, у СІЗО утримувалось 976 дітей. «Станом на 1 липня 2013 року кількість дітей, які відбувають покарання у виховних колоніях, зменшилась до 1135, дітей, які очікують на рішення суду в СІЗО - до 339», - повідомив Павленко.

За його словами, кількість виховних колоній для дітей в Україні також скоротилась – з 12 до 8. При цьому Уповноважений Президента підтримав рішення Державної пенітенціарної служби про закриття до кінця 2013 року Бережанської та Самбірської виховних колоній. «Названі виховні колонії вже не наповнюються, готуються відповідні документи про припинення діяльності цих установ в якості виховних колоній та подальшого використання майнових комплексів, у яких вони розташовані», - зазначив Павленко.

За його словами, зменшення кількості дітей, які утримуються в місцях позбавлення волі, вдалось досягти з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу, запровадженням спеціалізації слідчих та суддів, уповноважених на розслідування та розгляд справ за участю дітей, першочерговість розгляду їх справ, залучення законних представників дітей на всіх стадіях кримінального процесу, обмеження застосування тримання під вартою до неповнолітніх, йдеться у звіті.