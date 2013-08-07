Укроборонпром показав прибуток у 410 мільйонів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Укроборонпрому» з посиланням на генерального директора держконцерну Сергія Громова.

За його словами, прибуток підприємств суднобудування та морської техніки в першому півріччі 2013 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у 6,3 раза - до 221 млн грн, при цьому показники підприємств авіапрому зросли за вказаний період у 1,8 раза - до 143 млн грн із 80 млн грн. Водночас прибуток спецекспортерів у першому півріччі зріс у 1,45 раза - до 64 млн грн із 44 млн грн.

«Навіть глибоко збиткові підприємства ДК продемонстрували позитивну економічну динаміку. Так, виробники радіолокаційної техніки, ППО, ракетно-артилерійського озброєння та зв'язку за рік подолали кризу й закінчили період із сумарним прибутком 7,5 млн грн на відміну від збитків у 62 млн грн у першому півріччі 2012 року", - повідомив Громов.

Також він зазначив, що збитки підприємств із виробництва бронетанкової, автомобільної, інженерної та спецтехніки скоротилася в першому півріччі 2013 року в 10 разів - до 17 млн грн із 173 млн грн збитків у першому півріччі 2012 року. Водночас і підприємства-виробники ракет і боєприпасів скоротили збитки в першому півріччі в 2 рази - до 11 млн грн із 22 млн. грн.