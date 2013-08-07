Аварія на «Стиролі»: Донецький губернатор каже, що приводів для паніки немає

Аварія, що сталася на заводі концерну «Стирол» у Горлівці, на роботі концерну не позначиться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це заявив голова ОДА Андрій Шишацький.

За його словами, надзвичайна подія на прохідному аміакопроводі на роботі концерну не позначиться, оскільки цех, в якому сталася аварія, перебуває на капітальному ремонті.

Шишацький повторив, що «приводів для паніки немає, загрози життю людей також немає - санепідслужба провела вимірювання і продовжує моніторинг ситуації».

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Голова облдержадміністрації повідомив, що усім постраждалим у повному обсязі надається медична допомога, в області є всі необхідні для цього медикаменти. Сім'ям п'ятьох загиблих буде надано допомогу - на місці працює голова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Він уточнив, що в лікарнях залишається 21 постраждалий. Водночас прес-служба головного управління ДСНСУ у Донецькій області повідомляє, що в лікарнях - 22 людей.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у Горлівці стався викид аміаку. 5 осіб загинули і 22 - постраждали.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.