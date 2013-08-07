Держспоживінспекція забракувала 40% асортименту шкільних товарів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Держспоживінспекції Сергій Орехов.

За його словами, встановлено більше 1 тис. порушень вимог законодавства про захист прав споживачів та забраковано і знято з реалізації близько 20 тис. одиниць товарів або 40% від перевіреної кількості.

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“На жаль, аналіз стану споживчого ринку товарів шкільного асортименту свідчить про те, що сьогодні намітилася стійка тенденція надходження на споживчий ринок України товарів з грубими виробничими дефектами, із застосуванням матеріалів, які можуть негативно впливати на стан здоров’я дітей. Ринок заповнили товари невідомого походження”, - сказав Орехов.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня на засіданні уряду перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов поставив вимогу перед міністром економічного розвитку та торгівлі Ігорем Прасоловим, міністром освіти та науки Дмитром Табачником разом із Держспоживнаглядом забезпечити перевірку якості шкільних товарів та заздалегідь організувати шкільні ярмарки.

“Пригадайте нашу ініціативу з безпеки іграшок. Шкільні товари повинні увійти до цього переліку”, - сказав Арбузов.