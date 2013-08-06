Офіційно: навчальний рік починається в неділю

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України з посиланням на лист МОН від 20 травня 2013 року № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

Окрім того, зазначили у прес-службі, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій необхідно забезпечити урочисте проведення 1 вересня 2013 року Дня знань.

Як зазначається в повідомленні, відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом День знань і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 2 вересня до 27 (28 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) грудня, ІІ семестр – з 13 січня до 30 (31) травня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (2 – 5 червня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (2 червня – 13 червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13 – 22 травня), основної (2 – 16 червня) і старшої (23-29 травня) школи.

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Вручення документів про освіту рекомендується провести для випускників 9-х класів – 18-19 червня, 11-х класів – 31травня – 1 червня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні – з 28 жовтня до 3 листопада, зимові - з 30 грудня до 12 січня, весняні - з 24 до 30 березня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, проведення для учнів 1-го класу додаткових тижневих канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року, зазначили в МОН.